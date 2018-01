Trump vraagt Erdogan om legeracties in Syrië te beperken

"President Trump heeft zijn zorgen geuit over het escalerende geweld in Afrin. Het geweld ondermijnt ons gemeenschappelijke doel in Syrië", valt te lezen in een verklaring van het Witte Huis. "Hij heeft Turkije aangespoord om de situatie te de-escaleren en de militaire acties beperkt te houden zodat burgerslachtoffers worden voorkomen."

Turkije begon afgelopen weekeinde een offensief tegen de Syrische Koerden in de grensregio Afrin. Erdogan herhaalde woensdag dat de operatie zal worden uitgebreid naar de stad Manbij. Het risico bestaat dat de Turkse troepen dan Amerikaanse militairen tegenkomen die de Koerden helpen in hun strijd tegen Islamitische Staat.

Raketten vanuit Syrië hebben in een tegenreactie al tientallen gewonden en ook doden veroorzaakt in het grensgebied in Turkije.

Zo waren woensdag een dode en zeker dertien gewonden te betreuren door een Syrische raket in de Turkse plaats Kilis. De raket raakte een moskee in het centrum van grensplaats Kilis. Zaterdag kwam een Syriër om het leven in het Turkse Reyhanli door een raket uit zijn vaderland en raakten 46 mensen gewond. In Kilis vielen eerder ook al vijf gewonden door een raket.