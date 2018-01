Mnangagwa belooft nieuwe verkiezingen Zimbabwe in juli

Mnangagwa deed zijn uitspraken in Davos, Zwitserland tijdens het World Economic Forum.

De nieuwe president van Zimbabwe nam in december 2017 de macht over van Robert Mugabe die na 37 jaar werd afgezet. Mugabe had Mnangagwa kort daarvoor ontslagen als vicepresident, zodat zijn vrouw Grace het presidentschap zou kunnen overnemen.

De oppositie en buitenlandse waarnemers zijn vanaf de machtswisseling sceptisch over vrij verkiezingen. Mnangagwa heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van de regering van Mugabe.

Onder het bewind van Mugabe was Mnangagwa als minister van Staatsveiligheid in de jaren 80 verantwoordelijk voor de bloedige onderdrukking van het Ndebele-volk, waarbij tienduizenden onschuldige burgers werden vermoord. Later joeg hij uit naam van Mugabe op de politieke oppositie. Ook daarbij werd geweld niet geschuwd.