Amerikaanse minister van Justitie Sessions ondervraagd in Ruslandonderzoek

Dat heeft het ministerie van Justitie dinsdag bevestigd.

Sessions is het eerste lid van de regering van president Donald Trump die door Mueller wordt ondervraagd. Naast vragen over Rusland is Sessions ook gevraagd of Trump sinds hij president is de rechtsgang heeft belemmerd.

De minister stond korte tijd aan het hoofd van het Ruslandonderzoek, maar omdat hij zelf ook een rol heeft gespeeld tijdens de campagne werd Robert Mueller aangesteld en trok Sessions zich terug. Trump werd boos dat Sessions zich terugtrok uit het onderzoek.

Na het gesprek zou Sessions zijn ontslagbrief hebben ingediend, maar de president weigerde die te accepteren. Hoewel Trump graag van Sessions af wilde, besloot hij, op advies van zijn adviseurs, om de minister niet weg te sturen.