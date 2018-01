'Madsen martelde Zweedse journaliste voor moord in onderzeeër'

Vorige week zei de aanklager al dat de moord aan boord van Madsens onderzeeboot was gepland en voorbereid.

Volgens de aanklacht nam Madsen daarom verschillende gereedschappen mee aan boord van de onderzeeër, waaronder een zaag, een mes en een puntige schroevendraaier.

Hij bond het hoofd, armen en benen van de dertigjarige journaliste vast, sloeg haar, stak op haar in en bracht haar vervolgens om het leven, zeggen de onderzoekers. Ook zou sprake zijn geweest van seksueel misbruik.

Gezaagd

Madsen nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in het circa 17 meter lange vaartuig. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd.

De uitvinder zelf ontkent de moord en stelt dat de dood van Wall aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. De aanklager eist levenslange gevangenisstraf tegen Madsen. Het proces begint op 8 maart in Kopenhagen.