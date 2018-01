Spanje houdt grenzen scherp in de gaten om Puigdemont

Madrid ziet dat niet zitten en heeft het grenstoezicht aangescherpt. "We zullen ervoor zorgen dat Puigdemont het land niet in komt ook al zit hij goed verborgen in een boot of een auto", zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido.

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft aangegeven dat het onmogelijk is dat iemand die door justitie wordt gezocht, een regioregering gaat leiden. Maar daar lijkt het parlement van Catalonië zich niks van aan te trekken. De parlementariërs hebben volgens de regels tot 6 februari de tijd om over de aanstelling van een nieuwe premier te debatteren en tot 7 april om hem te installeren.

Puigdemont liet zelf eerder nog weten dat het best mogelijk is om de regioregering te leiden vanuit een ander land. Het is zelfs veel makkelijker die functie in Brussel te bekleden dan in een Spaanse cel, aldus Puigdemont.

Meerderheid

Sinds Puigdemont Spanje ontvluchtte houdt hij zich op in België. Op het moment is hij in de Deense hoofdstad Kopenhagen om een debat te leiden over de situatie in Catalonië. Daar stelt de oud-leider van de regio dat een "overweldigende meerderheid" van het Catalaanse parlement achter zijn terugkeer staat als premier van Catalonië.

"Mijn terugkeer in Barcelona zal niet alleen goed nieuws zijn voor de Catalaanse bevolking maar ook voor Spanjaarden en de Spaanse democratie", aldus Puigdemont vanuit Kopenhagen.

Of Puigdemont ook daadwerkelijk van plan is om spoedig terug te keren in Catalonië en zijn oude ambt weer op te pakken liet hij niet doorschemeren.

Afscheiden

In Spanje wordt hij verantwoordelijk gehouden voor een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. Deze afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet maar ook met de regels van het Catalaanse parlement.

De verkiezingen die Madrid in december liet houden, hebben echter de machtsverhouding in het Catalaanse parlement niet veranderd. De separatisten hebben met minder dan de helft van de stemmen net als in 2015 toch een kleine meerderheid verworven in het parlement van 135 zetels.