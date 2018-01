Gaslek gedicht na evacuatie in centrum Londen

De politie had de stations Charing Cross en Waterloo East gesloten, maar deze zijn inmiddels weer vrijgegeven.

De brandweer ontving de melding van een gaslek rond 3.00 uur Nederlandse tijd. De brandweer constateerde hoge concentraties van gas in de lucht in de Craven Street.

Een woordvoerder van de brandweer zei eerder tegen Sky News dat er hoge niveaus van natuurlijk gas zijn gemeten nadat er een gasleiding was gesprongen. "We weten nog niet wat de oorzaak van het defect is", aldus de zegsman.

Charing Cross ligt in het centrum van Londen en is zowel een trein- als een metrostation en vormt een belangrijke schakel in het metronetwerk. Spoorwegbeheerder Network Rail zegt dat reizigers nog de hele dag rekening moeten houden met vertraging.

De sluiting van de twee stations zorgden voor veel vertragingen in de ochtendspits. Treinen en metro's werden omgeleid.