Amerikaanse Senaat maakt einde aan shutdown met tijdelijke deal

Dat heeft de Democratische leider van de Senaat Chuck Schumer maandagavond bekendgemaakt. Hij heeft met de Republikeinse leider Mitch McConnell een overeenstemming bereikt over een financieringsplan voor de korte termijn, in elk geval tot 8 februari.

Schumer heeft McConnell beloofd om serieus te kijken naar een "eerlijke" immigratiewetgeving. Zonder deze belofte zou de deal niet zijn gesloten, aldus de Democraat. Na de uitspraken van Schumer stemden leden van de Senaat op advies van hun leiders in met de heropening van overheidsinstanties.

Als ook het Huis van Afgevaardigden ermee instemt, kan president Donald Trump vlak daarna de wet met zijn handtekening bekrachtigen. Daarmee komt er voor de regering een officieel einde aan de shutdown, die drie dagen heeft geduurd. Dinsdag kunnen dan alle ambtenaren weer aan de slag. Het Huis gaat naar verwachting snel akkoord.

Het Witte Huis laat weten dat president Donald Trump, die Democraten de schuld van de shutdown gaf, blij is met de deal tussen de partijen en overtuigd is dat de Democraten zullen instemmen met hervorming van de immigratiewetgeving. Maar Trump is alleen bereid een akkoord over immigratie te sluiten als dat gunstig is voor het land.

Noodwet

Een noodwet voor de financiering van de overheidsinstanties sneuvelde zaterdag in de Senaat, met als gevolg dat honderdduizenden ambtenaren onbetaald op verlof werden gestuurd.

De partijen konden het toen niet eens worden over de financiering van een beschermende status voor honderdduizenden kinderen van illegalen in de Verenigde Staten. De Republikeinen, die tegen de financiering zijn, stemmen met de nieuwe deal voorlopig in met de handhaving van de status.

De voorlaatste shutdown dateert uit september 2013, toen de Republikeinen niet wilden instemmen met de uitgaven voor het zorgverzekeringsplan Obamacare. Opvallend aan de laatste overheidssluiting is dat deze plaatsvindt ondanks dat de Republikeinen van president Trump een meerderheid in het Congres hebben.