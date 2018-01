Duitse ex-verpleger Niels H. voor nog eens 97 moorden aangeklaagd

De aanklager beschuldigt de 41-jarige H. ervan 62 patiënten in een kliniek in Delmenhorst en 35 in een kliniek in Oldenburg om het leven gebracht te hebben.

De rechtbank in Oldenburg bereidt zich nu voor op het proces van mogelijk de grootste seriemoord in de Duitse criminele geschiedenis. De voormalige verzorger zou zwaar zieke patiënten hebben geïnjecteerd met medicijnen, die onder andere levensbedreigende hartritmestoornissen teweegbrachten.

''Hij deed dit om zijn reanimatievaardigheden aan collega's en leidinggevenden te laten zien en om zijn verveling te bestrijden'', zei aanklager Martin Koziolek. Daarbij nam hij de dood van de patiënten op de koop toe.

Verdenking

De verdenking dat H. mogelijk meer dan honderd mensen heeft omgebracht, was al langer bekend. Het Duitse Openbaar Ministerie liet de afgelopen drie jaar overblijfselen opgraven en onderzoeken van 130 overleden patiënten. In 97 gevallen wordt hij nu daadwerkelijk vervolgd.

Volgens het OM hadden veel van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Uit statistieken bleek al dat in de kliniek in Oldenburg opvallend veel sterfgevallen waren als H. werkte. Hij kreeg echter een goede getuigenis mee toen hij van baan veranderde en in Delmenhorst aan de slag ging. Daar ontstonden al snel geruchten maar bleef actie lang uit.