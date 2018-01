SPD wil verder praten over deelname Duitse regering

De partij kreeg uiteindelijk de steun van 362 van de 642 afgevaardigden. 279 van de SPD'ers stemden tegen het voorzetten van de onderhandelingen. Eén persoon onthield zich van stemming.

CDU/CSU en SPD sloten onlangs verkennende gesprekken af over de mogelijke vorming van een coalitieregering. Daarna mochten de SPD-afgevaardigden zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. Partijleider Martin Schulz had zijn partijgenoten gevraagd om toestemming te geven voor verdere onderhandelingen.

"Dit draait om de vraag: onderhandelen of nieuwe verkiezingen", benadrukte SPD-leider Martin Schulz, tijdens het congres. In totaal mochten ruim zeshonderd SPD-afgevaardigden stemmen over de onderhandelingen.

Critici

Die partijen werken nu ook al samen in een zogeheten grote coalitie (GroKo), maar critici binnen de SPD vonden dat de partij zichzelf opnieuw moet uitvinden na een verkiezingsnederlaag. Dat betekent oppositie voeren, stelden zij.

Ondanks de goedkeuring op het partijcongres is een nieuwe 'GroKo' nog geen feit. Als CDU/CSU en SPD tot een coalitieakkoord komen, mogen alle SPD-leden zich daar nog over uitspreken.