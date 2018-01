Frankrijk vraagt terughoudendheid Turkije, wil zitting Veiligheidsraad om Syrië

"Ghouta, Idlib, Afrin - Frankrijk vraagt om een spoedvergadering van de Veiligheidsraad", schrijft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian op Twitter.

Le Drian voegde eraan toe dat hij zondagochtend met zijn Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu had gesproken. "Frankrijk roept de Turkse autoriteiten op zich terughoudend op te stellen in een lastige context", stelde de Fransman in een verklaring.

Dit naar aanleiding van Turkse grondtroepen die zondag Afrin, in het noorden van Syrië, zijn binnengetrokken volgens het Turkse leger. De militaire interventie komt een dag nadat Turkije begon met luchtaanvallen op de door de VS gesteunde Syrisch-Koerdische milities in Noord-Syrië.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan laat weten te hopen dat het offensief kort zal duren. "We zullen, als god het wil, deze operatie erg snel voltooien", aldus de Turkse leider, die voorspelde dat de YPG op de vlucht zal slaan.

Het Turkse leger krijgt daarbij hulp van zo'n 25.000 strijders van het Vrije Syrische Leger (FSA). De opstandelingen willen plaatsen heroveren die zo'n twee jaar geleden in handen vielen van de Koerdische YPG-militie, zegt een hoge FSA-functionaris.

Bombardementen

Frankrijk ziet meer redenen om de veiligheidsraad bijeen te roepen. Le Drian veroordeelde de zware bombardementen die het "regime in Damascus en zijn bondgenoten" uitvoeren in de provincie Idlib, waar troepen die de Assad-regering steunen bezig zijn aan een opmars.

De minister riep ook op direct humanitaire hulp toe te laten tot Oost-Ghouta, dat ten oosten ligt van hoofdstad Damascus. Daar belegeren regeringstroepen al jaren de aanwezige opstandelingen. De circa 400.000 inwoners blijven daardoor grotendeels verstoken van hulp.

Iran

Iran heeft Turkije opgeroepen snel te stoppen met de hun militaire actie. Het Turkse handelen zou namelijk "terroristische organisaties" kunnen helpen, meldt staatspersbureau IRNA.

"Iran hoopt dat de operatie meteen beëindigd wordt om verdere escalatie te voorkomen in de grensregio van Turkije en Syrië", aldus een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Demonstraties Turkije

Erdogan heeft aanhangers van de Koerdische oppositie in Turkije opgeroepen om niet te demonstreren tegen de militaire actie van het land. Mocht dat wel gebeuren dan zal er wordt er ingegrepen door de veiligheidsdiensten.

"Weet dat waar je ook naar buiten gaat, de veiligheidstroepen staan naast je", aldus de president. Erdogan maakte die uitspraak voor duizenden aanhangers van zijn partij in de Turkse stad Bursa.