'Turks leger trekt Syrische provincie Afrin binnen'

Dat heeft de Turkse premier Binali Yildirim gezegd in een uitzending van de Turkse televisiezender Haberturk. Het land wil volgens Yildirim een veilige zone van 30 kilometer creëren.

De Koerdische militie YPG heeft het bericht direct tegengesproken en zegt dat het Turkse leger aan de grens is tegengehouden na een felle strijd.

Frankrijk heeft zondag gevraagd om een speciale bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad over de situatie in Afrin. De Franse minister heeft tevens al gesproken met zijn Turkse collega.

Le Drian veroordeelde tevens de zware bombardementen die het "regime in Damascus en zijn bondgenoten" uitvoeren in de provincie Idlib, waar troepen die de Assad-regering steunen bezig zijn aan een opmars. Dat is ook voor de Fransen een reden om op te roepen tot een vergadering.

Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aanhangers van de Koerdische oppositie opgeroepen om niet te demonstreren tegen de militaire actie van Turkije. Mocht dat wel gebeuren dan zal er wordt er ingegrepen door de veiligheidsdiensten.

"Weet dat waar je ook naar buiten gaat, de veiligheidstroepen staan naast je", aldus de president. Erdogan maakte die uitspraak voor duizenden aanhangers van zijn partij in de Turkse stad Bursa.

153 doelen

Turkije begon zaterdag met het offensief Olijftak gericht tegen Syrisch-Koerdische milities en IS in de regio Afrin in het noorden van Syrië. Volgens het Turkse leger zijn 153 doelen van Koerdische militanten en IS getroffen. Negen mensen kwamen daarbij om het leven.

Zondagochtend werd Turkije met raketten bestookt vanuit Afrin. Daarbij zijn volgens de Turkse autoriteiten geen mensen gewond geraakt.

Grensbewaking

Een ruime week geleden heeft de internationale coalitie die in Syrië tegen IS vecht afgesproken dat er een grensbewakingseenheid van 30.000 man op moet worden gericht.

Het initiatief voor de oprichting van de nieuwe eenheid ligt bij de Verenigde Staten, dat ook aan het hoofd staat van de internationale coalitie. Het land zou inmiddels begonnen zijn met het trainen van de troepen.

De Verenigde Staten, die al geruime tijd een belangrijke rol spelen in het conflict in het gebied, gaat de eenheid naar verluidt opzetten in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Koerdisch-Arabische coalitie.

Met het besluit heeft de VS zich de woede van Turkije op de hals gehaald. De Koerdische YPG is namelijk een belangrijke partner van de SDF en gaat op deze manier dus een rol spelen in de grensbewaking. Turkije ziet YPG als een verlengstuk van de in Turkije verboden Koerdische organisatie PKK.