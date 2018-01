De brand ontstond in een gebouw waarin vuurwerk was opgeslagen, zei een woordvoerder van de brandweer. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Eind december kwamen veertien mensen in Mumbai om het leven bij een brand in een restaurant. Eerder die maand werden twaalf mensen in dezelfde stad gedood door een brand, terwijl ze lagen te slapen op een zolder boven een winkel.