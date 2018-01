VS richt zich met nieuw defensiebeleid op 'wedijveren met grootmachten'

Defensieminister Jim Mattis presenteerde vrijdag (Amerikaanse tijd) de 'National Defense Strategy', een beleidsdocument waarin de prioriteiten voor het Pentagon in de komende jaren wordt uiteengezet.

Volgens Mattis zijn China en Rusland "revisionistische machten", die een "wereld willen scheppen die strookt met hun autoritaire politieke modellen". Ze vormen daarom "een toenemende dreiging" voor de VS. De minister waarschuwde de twee landen. "Als jullie ons uitdagen, zal dat jullie duur komen staan."

Ook Noord-Korea wordt in het document genoemd als mogelijke dreiging. Het regime in Pyongyang zou naast kernwapens beschikken over een groot arsenaal biologische, chemische en conventionele wapens.

"We zullen het offensief tegen terroristen waarin we verwikkeld zijn voortzetten, maar de concurrentiestrijd tussen grootmachten, niet terorrisme, is nu de eerste prioriteit in het nationale veiligheidsbeleid van de VS", aldus Mattis.

Bezuinigingen

De defensieminister haalde tijdens de presenatie hard uit naar het Amerikaanse Congres. Gesteggel over defensiebudgetten zou ertoe hebben geleid dat de slagvaardigheid van de Amerikaanse strijdkrachten ten opzichte van rivaliserende grootmachten is afgenomen.

"Hoe lastig de afgelopen zestien jaar van oorlogen ook zijn geweest, heeft geen enkele vijand op het strijdveld zoveel gedaan om de paraatheid van de strijdkrachten te ondermijnen als de gecombineerde impact van bezuinigingen en begrotingen gericht op de korte termijn", aldus Mattis.

NAVO

De nieuwe nationale veiligheidsstrategie legt ook nadruk op het "kritieke belang" van internationale bondgenootschappen voor de VS. Zo ziet het Pentagon een belangrijke rol weggelegd voor de NAVO, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump dat bondgenootschap in het verleden heeft omschreven als "achterhaald".