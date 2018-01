Al-Sisi stelt zich herkiesbaar als president Egypte

De voormalig generaal is torenhoog favoriet voor een nieuwe ambtstermijn. Vier jaar geleden kreeg hij ongeveer 97 procent van de stemmen.

Volgens de staatskrant al-Ahram riep al-Sisi de kiezers op massaal mee te doen. De stembusgang in het Noord-Afrikaanse land begint op 26 maart en neemt drie dagen in beslag. De kenners gaat ervan uit dat de zittende president geen serieuze tegenstanders heeft. Oud-premier Ahmed Shafik leek een kanshebber, maar hij trok zich in januari terug. Volgens The New York Times was hij door de regering onder druk gezet.

Al-Sisi kwam aan de macht, nadat hij in 2013 als legerleider de democratisch gekozen islamist Mohamed Mursi ten val had gebracht. Daaraan gingen grootschalige betogingen in het land vooraf.