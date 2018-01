Motief van schutter Las Vegas nog steeds onduidelijk

Joe Lombardo, sheriff van Las Vegas, vertelde tijdens de persconferentie dat Paddock geen radicale ideeën had en dat hij ervan overtuigd is dat er maar een verdachte is. "Er is maar een persoon verantwoordelijk voor deze daad en dat is Stephen Paddock."

De vriendin van de schutter, die tijdens de schietpartij in het buitenland verbleef, wordt dan ook niet vervolgd, zei Lombardo.

Raadsel

Het motief van de man voor zijn daad is nog steeds een groot raadsel volgens de Sheriff. "Paddock heeft geen afscheidsbrief achtergelaten en ook geen verklaring opgeschreven voor zijn acties", legt Lombardo uit. Mogelijk is het verlies van een grote som geld vlak voor de schietpartij de aanleiding geweest zegt de agent.

Uit de zoekgeschiedenis van Paddock blijkt dat hij vele malen heeft gezocht op tactieken van de speciale eenheden bij de Amerikaanse politie, SWAT-teams. Ook zijn er honderden kinderpornofoto's gevonden op zijn computer.

Ondanks dat Paddock de enige verdachte is, voegde Lombardo daar wel aan toe dat de FBI onderzoek doet naar een persoon "van interesse". Hij wilde daar verder niet dieper op ingaan.

Hotelkamer

Bij de schietpartij in oktober vorig jaar in Las Vegas vuurde Paddock elf minuten lang met automatische wapens vanuit zijn hotelkamer meer dan duizend kogels af op bezoekers van een muziekfestival. Daarbij vielen 58 doden en ruim achthonderd gewonden.

De 64-jarige Paddock had in en buiten zijn hotelkamer camera's opgehangen, zodat hij kon controleren of de politie eraan kwam. Paddock schoot ook buiten zijn kamer in de gang van het hotel. Daarbij raakte een beveiliger gewond. Nadat hij in de gaten kreeg dat agenten zijn kamer naderden pleegde hij zelfmoord.

23 vuurwapens

In de hotelkamer vonden agenten in totaal 23 vuurwapens en in de woning van Paddock nog eens negentien.

De eigenaar van een wapenwinkel in Mesquite, de woonplaats van Paddock, zei dat Paddock klant van hem was, maar dat hij nooit automatische wapens had gekocht. Daarnaast voldeed Paddock volgens de wapenhandelaar aan alle procedures en achtergrondcontroles.

De schietpartij geldt als de meest dodelijke in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten.