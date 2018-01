Israël biedt excuses aan voor dodelijke schietpartij in ambassade Jordanië

Een woordvoerder van Israël, Mohammad al Momani, bevestigt dit aan het Jordaanse staatspersbureau Petra. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde een memorandum naar Amman met daarin "veel spijt en excuses". Ook beloofde het juridische stappen te nemen in de zaak.

De Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad is gesloten vanweg de schietpartij en een incident uit maart 2014 waardoor aan Jordaanse rechter om het leven kwam. Jordanië liet eerder weten dat de ambassade gesloten blijft, totdat de beveiliger wordt vervolgd voor zijn daden. De desbetreffende man geniet tot heden van diplomatieke immuniteit.

Israëlische autoriteiten melden donderdagavond dat de ambassade per direct weer open zal gaan. Daar hebben de twee landen een overeenkomst over bereikt, staat in een verklaring van Israël.

Het is onduidelijk wat er precies in de Israëlische ambassade in Amman heeft afgespeeld. Volgens lokale media zouden twee mannen het gebouw zijn binnengedrongen en viel een van hen een ambassademedewerker aan met een mes. In een reactie daarop zou de beveiliger de mannen hebben neergeschoten.