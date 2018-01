Parlement Oekraïne akkoord met omstreden 'oorlogswet'

De wet tast grondrechten aan en lijkt op de instelling van een soort oorlogsrecht, terwijl hij bijzondere volmachten geeft aan de indiener van de wet, president Petro Porosjenko.

Porosjenko noemde het donderdag een belangrijk signaal aan de Donbass en de Krim. Nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj begin 2014 uit Kiev was verjaagd en afgezet, groeide de onrust onder Oekraïeners met goede banden met Rusland. In de oostelijke mijnbouwregio Donbass brak een opstand uit waar rebellen de onafhankelijkheid uitriepen.

In maart 2014 werd het schiereiland de Krim, waar etnische Russen de meerderheid vormen en waar sinds eind achttiende eeuw een belangrijke Russische marinebasis is, door het Kremlin zonder slag of stoot ingelijfd. Rusland steunt ook de rebellerende Oekraïners in Donbass. De strijd in de regio heeft volgens de VN al meer dan 10.000 doden gekost.

Veroordeeld

Rusland heeft de wetgeving eerder al veroordeeld als een aanslag op het vredesproces van Minsk. Begin 2015 spraken in Minsk de Russische president Poetin, de toenmalige Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel met Porosjenko af om samen te proberen stapsgewijs tot vrede te komen in Oost-Oekraïne.

Dat initiatief gaat onder meer uit van demilitarisering van de regio en autonomie voor de bewoners. De oppositie in Oekraïne klaagt dat de wet niet alleen dat proces ondermijnt, maar bovendien de reputatie van Oekraïne als verantwoordelijke internationale partner beschadigt.