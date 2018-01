Ook elders in Europa schade door storm

Hij kwam om het leven. Een vrouw in het Belgische plaatsje Grez-Doiceau overleed doordat een boom op haar auto viel.

In Duitsland regende het meldingen over omgewaaide bomen. Mensen werden opgeroepen niet de weg op te gaan. Het treinverkeer werd in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Rijnland-Palts stilgelegd en scholen bleven dicht.

De Britse weerdiensten waarschuwden niet alleen voor flinke windstoten maar ook voor sneeuwval. Op de wegen naar het noorden kwamen veel automobilisten vast te zitten. Een wolf ontsnapte in het graafschap Berkshire nadat de storm zijn verblijf in een dierenopvang had beschadigd.

In diverse Belgische steden, waaronder Brussel en Antwerpen, zijn parken en begraafplaatsen uit voorzorg gesloten voor het publiek, vanwege het risico van vallende takken. In Antwerpen is een aantal huizen ontruimd nadat een omvallende boom schade aan een gasleiding had aangericht.

Vier mensen raakten hier lichtgewond. In Peer waaide een deel van het dak van een overdekte skipiste.