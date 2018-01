Donald Trump kondigt winnaars 'Fake News Awards' aan

Onder andere The New York Times, CNN en The Washington Post hebben meerdere awards "gewonnen". Trump zou het eerst op 8 januari bekendmaken, maar stelde dat uit tot 17 januari.

Een paar voorbeelden die een "prijs" hebben gewonnen zijn een bericht van The New York Times dat de beurzen nooit meer zouden herstellen na de winst van Trump in de presidentsverkiezingen en een bericht van CNN over voormalig staflid van Trump Anhony Scaramucci die een ontmoeting met een Rus zou hebben gehad.

Volgens NBC, overigens niet genoemd op de lijst van Trump, vloog de site van de Republikeinse partij direct uit de lucht nadat de president de link op Twitter had gezet.

Positief

Onder de lijst op de website stond een lijst met zaken die Trump heeft bereikt als president. Daar staan onder andere het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël en de groei van de economie op.

Na de tweet over de "Fake News Awards" plaatste de president ook nog een bericht over positieve media. "Ondanks veel corrupte en oneerlijke media, zijn er ook veel verslaggevers die ik respecteer. Ook is er veel goed nieuws voor het Amerikaanse volk om trots op te zijn."

Senatoren

Woensdag lieten meerdere senatoren weten dat de houding van Trump tegenover de media onacceptabel is. Republikeinse senator Jeff Flake vergeleek het zelfs met Jozef Stalin, de voormalig leider van de Sovjet-Unie.

"Stalin gebruikte de term 'vijand van het volk' voor alle mensen die hij uit de weg wilde ruimen, Trump gebruikt het voor onze media", aldus Flake.

John McCain liet in een opiniestuk in The Washington Post weten dat dictators een voorbeeld nemen aan Trump. "Hij blijft de integriteit van onze journalisten en nieuwsmedia aanvallen. Onderdrukkende regimes nemen dit gedrag over."