Amerikaans leger blijft in Syrië om IS, Iran en Al-Qaeda

"We zullen ervoor zorgen dat IS niet opnieuw opduikt'', aldus Tillerson. Tegelijkertijd drong hij aan geduldig te wachten tot het over is met de Syrische president Bashar al-Assad.

In een toespraak op de Stanford-universiteit in Californië riep Tillerson op tot een nauwere samenwerking met Rusland om conflicten in "gedeëscaleerde zones'' te voorkomen. Hij bood tevens financiële hulp en diplomatieke assistentie aan in "bevrijde gebieden'' voor de wederopbouw na bijna zeven jaar oorlogsgeweld.

"Verantwoordelijke verandering komt niet onmiddellijk zoals menigeen zou wensen, maar door een groeiend proces van grondwetshervorming en verkiezingen onder auspiciën van de VN'', zei Tillerson. Het vertrek van Assad, die wordt gesteund door de Russen, is in dat toekomstperspectief volgens de Verenigde Staten onvermijdelijk.

Niet opleiden

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft woensdag verklaard dat het geen nieuw leger of grenstroepen gaat opleiden in Syrië. Eerder op de dag had Turkije woest gereageerd op Amerikaanse plannen om strijders waaronder Syrische Koerden te trainen voor de beveiliging in het land.

"De Verenigde Staten gaat door met het trainen van lokale veiligheidstroepen in Syrië. De training is bedoeld om een veilige omgeving te creëren voor mensen die terugkeren naar hun verwoeste leefgebieden", luidt de verklaring van het Pentagon dat zegt totaal transparant te zullen zijn met de Turkse regering over de plannen.

Turkije had eerder gedreigd met ingrijpen in de Syrische district Afrin als de Amerikanen de steun aan de door Koerden geleide troepen daar niet introkken. "We zijn ons bewust van de veiligheidszorgen van Turkije, onze partner in de NAVO", reageerde het Pentagon.