Bannon weigert vragen te beantwoorden tijdens hoorzitting Congres

Bannon werd ondervraagd door de inlichtingencommissie van het Lagerhuis in verband met het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar en mogelijke banden tussen de Russen en het campagneteam van Trump.

Volgens Adam Schiff, het meest hooggeplaatste Democratische lid van de commissie, zei dinsdagavond (plaatselijke tijd) na de langdurige besloten bijeenkomst in het Congres dat de advocaat van Bannon liet weten dat zijn cliënt "bereid was onze vragen te beantwoorden, maar door het Witte Huis was opgedragen dat niet te doen".

Schiff veroordeelde dat spreekverbod fel. "Dit is de eerste keer dat we hebben gezien dat een getuige weigert de vragen te beantwoorden op bevel van het Witte Huis, of dat wordt beweerd dat het Witte Huis zich later zal laten voorstaan op de vertrouwelijkheid van de informatie."

Onderzoeksjury

Bannon legde wel een getuigenis af, maar weigerde vragen te beantwoorden over zijn rol in het overgangsteam dat de gang van Trump naar het Oval Office na zijn verkiezingsoverwinning moest voorbereiden, zijn tijd in het Witte Huis en de periode na zijn ontslag in augustus vorig jaar.

De hoorzitting van de inlichtingencommissie werd uiteindelijk ontbonden, maar de dagvaarding die Bannon sommeerde daar te verschijnen blijft van kracht. Dit betekent dat hij op een later tijdstip kan worden teruggeroepen om onder ede te getuigen.

Eerder deze week werd bekend dat Bannon door speciale aanklager Robert Mueller, die het Ruslandonderzoek leidt, ook is gedagvaard om voor een onderzoeksjury te verschijnen. Dan zal hij ook onder ede staan.

Executive privilege

De Amerikaanse president heeft traditioneel gezien het recht om informatie te onthouden aan het Congres als hij dat noodzakelijk acht, het zogeheten executive privilege. Meestal gebeurt dat in het kader van de nationale veiligheid.

Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders zei dinsdagavond dat "niemand" Bannon heeft opgedragen om "niet transparant" te zijn tijdens zijn verhoor, maar dat het Congres verplicht is om met het Witte Huis te overleggen over het bemachtigen van vertrouwelijke informatie. "Dat is deel van een juridisch erkend proces dat decennia teruggaat."

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in de jaren zeventig echter dat de president geen aanspraak kan maken op het vermogen om een dagvaarding door het Congres terzijde te schuiven op basis van "slechts een algemene bewering dat het publiek baat heeft bij de vertrouwelijkheid van niet-militaire en niet-diplomatieke zaken".