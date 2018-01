Opnieuw celstraffen voor voorvechters democratie in Hongkong

Wong (21) is voor de tweede keer veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor zijn leidende rol tijdens de demonstraties. Eerder had Wong al zes maanden celstraf gekregen voor zijn rol in de protesten, maar was hij vrijgelaten om in beroep te kunnen gaan. De uitspraak van die beroepszaak volgt nog.

Wong en negentien andere demonstranten zijn schuldig bevonden omdat ze geweigerd hadden om een gerechtelijk bevel te gehoorzamen en een samenscholingsverbod hadden overtreden.

Het protest maakte deel uit van de zogenoemde paraplubeweging, de grootste roep om meer democratie in Hongkong in jaren. Hier deden duizenden mensen aan mee.