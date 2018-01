Tien doden in Colombia na neerstorten legerhelikopter

De helikopter had acht militairen en twee burgers aan boord en was op weg naar Caucasia, waar de inzittenden een inspectie wilden uitvoeren bij een opslagplaats van het leger.



De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, maar volgens het hoofd van de Colombiaanse luchtmacht is het in ieder geval uitgesloten dat de helikopter door een aanval van rebellen is neergestort.

In het noorden van Colombia zijn ELN-strijders actief, waarmee de regering tot voor kort een wapenstilstand had. Sinds het bestand vorige week afliep is het geweld in de regio weer opgelaaid.