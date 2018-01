Dertien broers en zussen vastgebonden gevonden in huis ouders Californië

Dat heeft de politie uit de Amerikaanse staat Californië maandagavond lokale tijd bekendgemaakt. De man (56) en vrouw (49) zijn aangeklaagd wegens marteling en het in gevaar brengen van kinderen.

De politie kon de kinderen vinden nadat een 17-jarig meisje was ontsnapt uit het huis in de plaats Perris en met een mobiele telefoon die ze daar had gevonden het alarmnummer had gebeld. Het meisje was zo ondervoed dat de politie dacht dat ze ongeveer tien jaar oud was.

Volwassenen

"Agenten troffen naar hun mening twaalf kinderen aan in het huis, maar moesten tot hun ontsteltenis constateren dat zeven van hen eigenlijk volwassenen waren", liet de politie weten. De leeftijd van de opgesloten kinderen varieerde van 2 tot 29 jaar.

De kinderen lieten na hun vrijlating aan de politie weten uitgehongerd te zijn. Daarnaast waren ze ook verwaarloosd en erg vies.

Over het motief van de ouders om hun kinderen op te sluiten, heeft de politie niets bekendgemaakt.