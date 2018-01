Trump hekelt senator Dick Durbin vanwege 'shithole-rel'

Trump schreef op Twitter dat "Dicky Durbin" een "totaal verkeerde" voorstelling heeft gegeven van uitspraken die zijn gedaan tijdens de vergadering over immigratie.

Hij doelde vermoedelijk op het feit dat de Democraat kritiek uitte op zijn "lage, vulgaire" taalgebruik. "Er kunnen geen deals worden gesloten als er geen vertrouwen is", stelde de president.

Durbin zei maandag tegen journalisten geen woord terug te nemen. "Ik weet wat er plaatsvond", stelde hij. Trump kreeg ook bijval.

Minst racistische persoon

De Republikeinse senator David Perdue, die ook bij de bijeenkomst was, zei op televisie dat de president "dat woord" niet gebruikte. Hij had eerder aangegeven zich niet te kunnen herinneren of Trump het woord in de mond had genomen.

Trump is zich de afgelopen dagen doorlopend aan het verdedigen voor zijn 'shithole'-opmerking. Zondag verklaarde hij expliciet in een interview dat hij geen racist is. "Ik ben de minst racistische persoon die je ooit zult interviewen", zei hij tegen journalisten.

Onverantwoord

Het is niet de eerste maal dat Trump het verwijt krijgt een racist te zijn. Zo talmde hij vorig jaar een veroordeling uit te spreken na een gewelddadige demonstratie van witte nationalisten en neonazi's die in Charlottesville demonstreerden. Daarna plaatste hij de kanttekening dat er ook "very fine people", oftewel "heel goede mensen", tussen liepen.

De regering van Botswana noemde de uitspraken die Trump zou hebben gedaan ''onverantwoordelijk en racistisch''. El Salvador heeft formeel protest aangetekend.

Zuid-Afrika stelt in een verklaring "graag een goede relatie met de VS te onderhouden, maar dan wel op basis van wederzijds respect".

Niet constructief

De opmerkingen van Trump vielen niet alleen bij de landen zelf in verkeerde aarde. Ook veel westerse regeringsleiders en internationale organisaties, zoals de VN, veroordeelden de uitlatingen.

Ook de meeste Republikeinen hadden liever gehad dat de president zich anders had uitgedrukt. Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Congres, noemde de uitlatingen van Trump "onhandig en niet constructief".