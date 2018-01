Veertien gewonden door instorten gebouw in Antwerpen na explosie

Van de gewonden zijn vijf mensen ernstig gewond en verkeert één persoon in kritieke toestand, dat meldt de politie van Antwerpen op Twitter. Acht personen zijn lichtgewond geraakt.

De hulpdiensten zoeken nog steeds naar slachtoffers die zijn bedolven. ''De kans dat we nog iemand vinden is klein, maar we kunnen het niet uitsluiten", meldt de politie.

De brandweer kreeg volgens de Gazet van Antwerpen omstreeks 21.30 uur een melding van de explosie aan de Paardenmarkt, waarvan de oorzaak nog onbekend is. De politie meldt dat er geen sprake zou zijn van een terreuraanslag.

De politie heeft laten weten dat zeker drie huizen zijn ingestort, twee aanpalende panden zijn onbewoonbaar verklaard en van één pand moet de stabiliteit worden onderzocht. De brandweer liet weten dat er nog geen onderzoek is gedaan naar de oorzaak, omdat de prioriteit vannacht lag bij het helpen van mensen.

Hulpdiensten

Op Twitter laat de brandweer weten dat alle brandweermannen uit de zone Antwerpen zijn ingezet om mensen te bevrijden. Ze krijgen hulp van andere brandweerkorpsen als ergens anders in Antwerpen brandweer nodig is.

Rond 2.15 uur dinsdagnacht mochten mensen uit omliggende woningen die niet zijn beschadigd weer terug naar hun huis. Voor de mensen van wie de woning is verwoest is opvang geregeld.

Op sociale media waren veel Belgen lovend over het optreden van de hulpdiensten. De reacties gaan vooral over het snelle handelen en het feit dat er niemand is overleden bij het ongeluk.

Scherven

Een 54-jarige omwonende zei tegen de Vlaamse krant dat het voelde alsof er een ''enorme bom" ontplofte. ''Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver", vertelde de man. ''De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok."

Een andere getuige zei dat ze een vrouw met haar dochtertje uit het puin zag komen. ''Ze zaten helemaal onder het stof. Gelukkig zag het er niet uit alsof ze gewond waren.''

Ondertussen bieden inwoners uit Antwerpen via social media massaal aan om mensen op te vangen die door de ontploffing geen huis meer hebben.