'Madrid blijft Catalonië besturen bij aanstelling Puigdemont als leider'

Dat zei de Spaanse premier Mariano Rajo maandag op een bijeenkomst van het bestuur van zijn partij, de centrumrechtse Volkspartij (PP), meldden Spaanse media.

Puigdemont is op de vlucht voor de Spaanse regering. Hij wordt voor een reeks strafbare feiten gezocht, omdat hij in oktober met geld en andere middelen van de Catalaanse overheid een volgens Madrid illegaal referendum over onafhankelijkheid liet houden. Daarbij brachten vrijwel uitsluitend separatisten hun stem uit. Dat vond de toenmalige regioregering van separatisten een reden om de onafhankelijkheid uit te roepen.

Madrid nam daarom 27 oktober het bestuur van Catalonië in een soort noodtoestand over en Puigdemont vluchtte naar België. Bij de verkiezingen in december zijn de politieke verhoudingen nauwelijks veranderd. De separatisten willen daarom dat Puigdemont weer Catalaans regeringsleider wordt.