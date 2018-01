UKIP-leider dumpt vriendin na racistische e-mails over Meghan Markle

De rel bracht de leider van UKIP ernstig in verlegenheid. Hij leerde zijn nieuwe vriendin kort voor kerst kennen en verliet zijn 42-jarige vrouw en twee jonge kinderen.

Dat zat UKIP-aanhangers al niet lekker. Maar toen in het weekeinde bleek dat Marney racistische mails verstuurde over de toekomstige echtgenote van prins Harry, Meghan Markle, en ze nog meer omstreden mailtjes had verzonden, groeide de druk op Bolton om op te stappen. Hij zou snel moeten kiezen tussen zijn vriendin of het partijleiderschap.

Marney noemde Markle onder meer "een zwarte Amerikaanse die het Britse koninklijk huis besmeurt". Marney verklapte ook dat ze "nooit met negers naar bed zou gaan omdat die lelijk zijn".

Vijfde leider

De positie van Bolton staat ter discussie sinds de rel over de e-mails. Als Bolton moet aftreden, dan gaat de partij zijn vijfde leider in anderhalf jaar tijd kiezen. Bolton werd in september partijleider. Bolton zei maandag op televisie dat hij de relatie met Marney zondagavond heeft verbroken. Hij stelt niet weg te willen als UKIP-leider.

De partij bestaat sinds 1993. De UKIP werd onder Nigel Farage een belangrijke drijfveer tot het referendum in 2016 over het lidmaatschap van de EU.