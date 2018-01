Protesten tegen regering in Tunesië laaien weer op na twee rustige dagen

De protesten begonnen zondagochtend vreedzaam in de hoofdstad Tunis. Later op de dag zette de politie in meerdere plaatsen traangas in om de demostranten uit elkaar te halen.

Op sommige plekken werden agenten volgens getuigen bekogeld met stenen en werden autobanden in de brand gestoken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ongeveer achthonderd mensen opgepakt.

Hoewel Tunesië - na de omwentelingen in de Arabische wereld in 2011 - de overstap heeft gemaakt naar een westerse democratie, worstelt het met grote economische problemen en hoge werkloosheid. Het is zondag precies zeven jaar geleden dat de oud-president Ben Ali opstapte na hevige protesten in het land.

Vrijdag en zaterdag bleef het rustig in het Noord-Afrikaanse land, maar de dagen daarvoor gingen ook al veel mensen de straat op om te protesteren tegen de regering. In vier dagen tijd werden toen honderden mensen gearresteerd tijdens soms gewelddadige protesten.