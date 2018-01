Politici op Hawaï woest over foute sms-melding raketaanval

Het sms-bericht veroorzaakte veel paniek onder inwoners. Het bericht bleek te zijn verstuurd door een menselijke fout. Iemand had op een knop gedrukt waar hij niet op had moeten drukken, stelde gouverneur David Ige.

Senator Brian Schatz noemde de menselijke fout in een interview met CBS "totaal onacceptabel". Hij wil dat zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden van Hawaï een onderzoek starten om te kijken wat er mis is gegaan en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

"Het alarm mag vals zijn geweest, de paniek die het veroorzaakte was dat niet", stelt Schatz. "Mensen waren in tranen en zochten daadwerkelijk schuilkelders op. We moeten op dit soort meldingen aan kunnen, zodat we als het géén test is, we weten dat we moeten reageren."

Federaal onderzoek

Politicus Colleen Hanabusa van het Huis van Afgevaardigden wil een "grondig, onpartijdig onderzoek op federaal niveau" naar het incident. "Zeker in Hawaï leven we dagelijks met de dreiging van een nucleaire aanval", stelt ze. Hiermee doelt ze op de groeiende spanning tussen Noord-Korea en de VS sinds het communistische land raketten bezit die Amerika kunnen bereiken.

Ook Scott Saiki, de voorzitter van het Hawaïaanse Huis van Afgevaardigden, wil de onderste steen boven. "We moeten van dit waarschuwingssysteem op aan kunnen", stelde hij in een verklaring. "Dat kunnen we nu niet. Dit soort misstappen moeten niet mogelijk zijn en hebben vandaag onacceptabele chaos veroorzaakt. De overheid is blijkbaar niet op dit soort situaties voorbereid."

Zesde kernproef

De Federal Communications Commission (FCC), een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan voor telecommunicatie, laat echter weten ''een volledig onderzoek' te beginnen naar de alarmmelding over een ballistische raketaanval.

De melding komt te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit. Hawaï is de dichtstbijzijnde staat bij het communistische land.

Vanwege de toenemende dreiging heeft Hawaï vorige maand voor het eerst in jaren het alarm voor een kernaanval getest. De voorlaatste test dateert uit de tijd van de Koude Oorlog.

