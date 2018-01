VS topambtenaar voor vluchtelingen neemt ontslag

Het gaat om Simon Henshaw, een van de kopstukken van het bureau dat namens de overheid vluchtelingen en immigratie in goede banen moet leiden. Henshaw stelt dat zijn vertrek niets te maken heeft met het nieuwe beleid van Trump.

Een collega van Henshaw, Lawrence Bartlett, kondigde eerder deze week aan naar een ander bureau binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken te worden overgeplaatst. Bartlett was verantwoordelijk voor het toekennen van verblijfsvergunningen aan nieuwe immigranten.

In december kondigde Barbara Strack, die binnen Homeland Security het vluchtelingendossier beheerde, ook aan op te stappen. Zij gaat met pensioen.

'Shithole-countries'

De mededeling van Henshaw volgt op een week waarin Trump zich de woede van veel landen op de hals haalde door Afrikaanse landen, Haïti en El Salvador tijdens een overleg over immigratie in het Witte Huis 'shithole countries' te noemen.

Sinds Trump bijna een jaar geleden president werd, heeft hij het aantal immigranten dat wordt toegelaten in de VS drastisch teruggebracht. Hij heeft het vluchtelingenprogramma vier maanden helemaal bevroren en in die periode de criteria voor mensen die worden toegelaten flink aangescherpt.

In totaal laat de VS in 2018 nog maar 45.000 vluchtelingen toe, het laagste aantal sinds het Congres in 1980 de zogenoemde 'Refugee Act' aannam.