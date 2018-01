Mexicaanse journalist vermoord in centrum van stad Nuevo Laredo

Dat meldt de gouverneur van de staat Tamaulipas op Twitter. "Mijn condoleances gaan uit naar de familie van Dominguez. Ik ga er voor hen en de journalistieke gemeenschap alles aan doen om deze moord niet onbestraft te laten."

Dominguez was een onafhankelijke journalist die een politieke column schreef. In één van zijn laatste columns schreef hij over het oplaaiende politieke geweld in aanloop naar de presidentsverkiezingen in juli.

Het Openbaar Ministerie is direct een onderzoek gestart om erachter te komen of het werk van Dominguez te maken had met de moord.

Volgens de organisatie Verslaggevers zonder Grenzen is Mexico een van de gevaarlijkste landen ter wereld om te werken als journalist.