H&M sluit tijdelijk alle 17 filialen in Zuid-Afrika om protesten tegen foto

De aanleiding van de protesten was een foto die de winkelketen op de website had geplaatst die als beledigend en racistisch werd beschouwd.

Op sociale media is te zien dat demonstranten kledingrekken omgooien. Foto's tonen beelden van onder meer paspoppen die op de grond liggen. H&M voelde zich genoodzaakt de 17 filialen in het land "tijdelijk'' te sluiten. Volgens de winkelketen is niemand van het personeel gewond geraakt.

Rubberen kogels

Het Zuid-Afrikaanse News24 meldt dat de politie met rubberen kogels op de demonstranten heeft geschoten. "De politie moest ingrijpen en de groep uiteendrijven", aldus een politiewoordvoerder tegen News24. De politie heeft nog niemand gearresteerd.

De foto van H&M veroorzaakte begin deze week veel ophef op sociale media. Op de advertentie stond een zwart jongetje in een trui met de tekst: coolest monkey in the jungle. De meesten noemden de foto ongepast, beledigend of racistisch. Ook werd opgeroepen tot een boycot. Het bedrijf had toen al excuses aangeboden en de foto verwijderd.