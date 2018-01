Meerdere doden en gewonden door gasexplosie clubhuis Portugal

De gasexplosie had plaats in het dorpje Vila Nova da Rainha, dat zo'n 250 kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon ligt.

Door de explosie brak ook brand uit. In het clubhuis waren mensen aan het eten en kaarten. Volgens de autoriteiten werd de explosie om 20.51 uur gemeld en had de brandweer het vuur een uur later onder controle.

Getuigen hebben tegen lokale media gezegd dat er een kaarttoernooi aan de gang was in het pand. Na de explosie vulde de ruimte zich snel met rook, waarna paniek ontstond en mensen richting de uitgang renden. In de verdrukking raakten mensen gewond. De meesten liepen daarnaast brandwonden en rookvergiftiging op.

De burgemeester liet weten dat sommige van de tientallen gewonden er ernstig aan toe zijn.

Aanvankelijk berichtten lokale media op basis van de brandweer dat de brand is veroorzaakt door een gasexplosie, maar dit is daarna niet meer door de autoriteiten bevestigd.