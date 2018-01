Hawaiianen ontvangen foutieve melding over inkomende raket

In het sms-alert stond dat er gevaar was vanwege een inkomende ballistische raket. "Zoek onmiddellijk dekking. Dit is geen oefening", stond te lezen in de melding.

De waarschuwing zorgde voor onrust onder de ontvangers. De autoriteiten meldden even later dat er geen dreiging was en dat de melding op een vergissing berustte. De nieuwe informatie verspreidde zich vervolgens snel via sociale media.

De mensen die de sms kregen, ontvingen pas later een tweede bericht waarin de fout werd aangekaart. Volgens Amerikaanse media duurde het zo'n veertig minuten voordat dit bericht werd verzonden.

Onduidelijkheid

Het is onduidelijk hoe de fout kon worden gemaakt. Een woordvoerder van Witte Huis zegt dat het "puur een oefening van de overheid" was, terwijl de gouverneur van Hawaii van een ongeluk spreekt. Gouverneur David Ige verklaart tegen CNN dat iemand op de "verkeerde knop drukte". Dit gebeurde bij het wisselen van medewerkers op de werkvloer.

Ige biedt zijn excuses aan voor het valse alarm. Hij belooft de inwoners van Hawaii om de procedures rondom sms-meldingen te verbeteren, zodat een soortgelijke fout in de toekomst kan worden voorkomen.

De Federal Communications Commission (FCC), een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan voor telecommunicatie, laat echter weten ''een volledig onderzoek' te beginnen naar de alarmmelding over een ballistische raketaanval.

Noord-Korea

De melding komt te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit. Hawaii is de dichtstbijzijnde staat bij het communistische land.

Vanwege de toenemende dreiging heeft Hawaii vorige maand voor het eerst in jaren het alarm voor een kernaanval getest. De voorlaatste test dateert uit de tijd van de Koude Oorlog.