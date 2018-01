Nederlandse student raakt gewond bij schietpartij pizzeria Zweden

"De Nederlandse ambassade in Zweden is op de hoogte van het incident. De ambassadeur heeft contact gehad met de ouders van de student", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Volgens het Zweedse SVT Nieuws is naast de Nederlander van rond de twintig jaar ook een inwoner uit Uppsala gewond geraakt. Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat de gewonden elkaar niet kennen. De Nederlander is geopereerd en verkeert buiten levensgevaar, melden Zweedse media.

Agenten hebben zaterdag een 19-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij, aldus Zweedse media. Hij zou zijn aangehouden op basis van onder meer camerabeelden die van de schietpartij zijn gemaakt.

'Criminele circuit'

De politie denkt dat de Nederlander niet het doelwit was, maar dat hij per ongeluk is geraakt. Vermoedelijk ging het om een afrekening in het criminele circuit en is de Nederlander onbedoeld geraakt, schrijft de krant Upsala Nya Tidning. Volgens ooggetuigen stapte de schutter na afloop in een klaarstaande auto en reed weg.

Er waren circa dertig personen in de pizzeria toen er geschoten werd. De familie van de Nederlander is vrijdag na het incident ingelicht door de Zweedse autoriteiten. De politie onderzoekt het incident als een poging tot moord.