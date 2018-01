Rusland en Iran uiten kritiek op Trump om heroverweging atoomakkoord

Middels het akkoord beloofde Iran na onderhandelingen met zes wereldmachten (Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, China, Frankrijk en Duitsland) en de EU het eigen atoomprogramma af te bouwen.

''De VS wil met een bulldozer het akkoord naar hun hand zetten, maar Rusland zal zich hiertegen verzetten. Ook de andere landen die het akkoord ondertekenden zullen zich moeten houden aan de oorspronkelijke deal'', zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov zaterdag.

Volgens Iran is de VS "over de grens" gegaan door sancties op te leggen aan Sadeq Amoli-Larijani, het hoofd van de rechterlijke macht in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt met tegenacties te zullen komen. Onduidelijk is om wat voor soort acties het gaat. Ook laat Iran weten dat het land tegen veranderingen van het akkoord uit 2015 is.

Europese Unie

Eerder liet de EU al weten nog achter de overeenkomst met Iran te staan. Dat bevestigden de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië en EU-buitenlandchef Federica Mogherini na afloop van crisisoverleg met de Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif in Brussel donderdag.

Volgens Mogherini werkt de overeenkomst van 2015 tussen Iran en zes wereldmachten waaronder de Verenigde Staten. ''Het voldoet aan het belangrijkste doel, namelijk het Iraanse nucleaire programma beperkt en onder streng toezicht houden.”