'Trump betaalde zwijggeld aan pornoactrice vlak voor verkiezingen'

In ruil voor het geld zou de actrice die beter bekend is onder haar shownaam Stormy Daniels niet uit de school klappen over haar seksdate met Trump.

Dat onthult de Amerikaanse zakenkrant The Wallstreet Journal vrijdag. De krant schrijft dat de twee in 2006 na een golftoernooi in Lake Tahoe seks hadden. Trump was toen net een jaar getrouwd met Melania.

Het Witte Huis en de pornoactrice hebben de beschuldigingen ontkend. Het zou gaan om oude geruchten. Ook Cohen zelf ontkent dat Trump een ontmoeting heeft gehad met Clifford. De persoonlijke advocaat van Trump stuurde een verklaring naar CNN.

Daarin stelt hij dat Trump de ontmoeting met de pornoster "krachtig ontkent". Cohen schreef in de verklaring niets over de beweerde betalingen van zwijggeld. "Deze geruchten gaan al sinds 2011 rond. President Trump wil hierbij nogmaals aangeven dat deze verhalen niet waar zijn. Ook mevrouw Clifford ontkent een dergelijke ontmoeting met Trump."

Interview

The Wall Street Journal onthulde al eerder dat Clifford onderhandeld had met de zender ABC over een interview en dat het roddelblad The National Enquirer de voormalige Playmate 150.000 dollar had geboden voor haar verhaal.

Er duiken daarnaast steeds meer geruchten op over Trump, die vroeger vrouwen zou hebben lastiggevallen. Bij Clifford zou het overigens seks met wederzijds goedvinden zijn geweest.