Landen boos om opmerking 'shitholes' Trump

Haïti en Botswana hebben de hoogste Amerikaanse diplomaat in hun land ontboden en om opheldering gevraagd.

Paul Altidor, de Haïtiaanse ambassadeur in Washington noemde het schrijnend dat er vrijdag zoveel aandacht was voor de opmerkingen die Trump zou hebben gemaakt over een aantal landen. Altidor zei dat er eigenlijk zou moeten worden stilgestaan bij de aardbeving precies acht jaar geleden in Haïti. Die eiste circa 220.000 levens. Altidor vindt dat Trump zijn excuses moet aanbieden.

De regering van Botswana noemde de uitspraken die Trump zou hebben gedaan ''onverantwoordelijk en racistisch''. El Salvador heeft formeel protest aangetekend. Eerder deze week meldde de Amerikaanse regering nog dat ze de tijdelijke verblijfsvergunning van 200.000 immigranten uit El Salvador wil intrekken.

De Amerikaanse president zou zijn opmerking over de in zijn ogen 'shithole'-landen achter gesloten deuren hebben geuit. Hij deed dit tijdens een gesprek over migratieafspraken.

Tijdens het overleg werd het bieden van bescherming voor immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen besproken als onderdeel van een tweepartijen immigratieakkoord.