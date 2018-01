Rechter Zuid-Afrika stelt besluit uitlevering Nederlandse oorlogsmisdadiger uit

De Nederlander werd in 2017 bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven en illegale wapenhandel in West-Afrika, waar Kouwenhoven een zakenpartner en vertrouweling van de Liberiaanse dictator Charles Taylor was.

Kouwenhoven was op de zitting aanwezig. Hij werd in december op verzoek van Nederland opgepakt en ruim tien dagen vastgehouden. Hij is op borgtocht vrij, heeft huisarrest en moet zich dagelijks enkele keren melden op het politiebureau in de Zuid-Afrikaanse stad.

Veroordeling

De Nederlander werd op 7 juni 2006 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot acht jaar cel wegens illegale wapenhandel. Het OM had twintig jaar geëist, maar de rechter oordeelde dat er niet genoeg bewijs was om Kouwenhoven te veroordelen voor oorlogsmisdrijven.

Zowel het OM als de beklaagde tekenden hoger beroep aan tegen het vonnis. In afwachting daarvan werd Kouwenhoven op vrije voeten gesteld.

Op 10 maart 2008 werd de zakenman door de appèlrechter in Den Haag vrijgesproken van alle beschuldigingen, omdat de getuigenverklaringen tegen hem niet betrouwbaar zouden zijn. Het OM ging tegen die uitspraak in cassatie.

De Hoge Raad vernietigde op 20 april 2010 het oordeel van het hof in Den Haag en verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Bosch, waar Kouwenhoven op 21 april 2017 bij verstek werd veroordeeld tot negentien jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinee.

Zuid-Afrika

Kouwenhoven werd in december vorig jaar op verzoek van Interpol aangehouden in Zuid-Afrika, waar hij woont.

Hij verzet zich tegen uitlevering aan Nederland, omdat zijn gezondheidstoestand te slecht zou zijn om zijn straf uit te zitten. Bovendien loopt er nog een cassatie tegen het vonnis van de rechtbank in Den Bosch bij de Hoge Raad. Die had het Nederlandse Openbaar Ministerie moeten afwachten alvorens een uitleveringsverzoek in te dienen, vindt de advocaat van Kouwenhoven.