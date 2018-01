'Trump beklaagt zich over migranten uit 'shithole-landen''

Volgens een bericht van The Washington Post ergerde Trump zich zichtbaar tijdens een overleg over migratieafspraken. Trump ontkent op Twitter die woorden te hebben gebruikt. Al was zijn taal wel "hard", aldus de president.

In de Oval Office werd het bieden van bescherming voor immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen besproken als onderdeel van een tweepartijen immigratieakkoord.

Een team van zowel Republikeinse senatoren als Democratische senatoren kwam met een aanbod voor een compromis op het immigratieakkoord. In het nieuwe plan zouden jonge illegale migranten beschermd worden en tegelijkertijd zou de grensbeveiliging opgevoerd worden. Beide partijen zouden zich beter kunnen vinden in het aangepaste programma.

Trump ziet daar niets in en liet dat blijken. "Waarom hebben we hier al die mensen uit shithole-landen?", vroeg hij zich hardop af volgens twee aanwezigen bij de discussie. Hij deed daarna de suggestie om meer mensen uit landen als Noorwegen naar de Verenigde Staten te halen.

De aanwezigen waren onthutst door de opmerkingen van Trump. Een woordvoerder van het Witte Huis verdedigde Trump later met de woorden: "Sommige politici in Washington kiezen ervoor om te vechten voor andere landen maar president Trump zal altijd de kant van de Amerikanen kiezen".

DACA

Een Amerikaanse rechter in San Francisco hield enkele dagen geleden afschaffing van het zogenoemde Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma tegen.

De regeling werd in 2012 onder de vorige president Barack Obama ingesteld en had tot doel mensen die in het verleden als kind met hun ouders illegaal de VS binnenkwamen, te beschermen tegen uitzetting.

Trump wil van de regeling af en is niet te spreken over de uitspraak van de rechter, maar de rechter bepaalde dat de regeling van kracht blijft zolang de juridische strijd over dit besluit aanhoudt.

Racistisch

De opmerkingen van president Trump hebben tot een woedende reactie geleid van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Een woordvoerder noemde de kwalificatie van Trump voor Afrika en Haïti ''racistisch''.

''Er is geen ander woord voor dan racistisch'', zei de woordvoerder van de VN-mensenrechtencommissaris. ''Je kunt niet hele landen en continenten afdoen als 'shitholes', waarvan de totale bevolking niet blank is en daarom niet welkom.''

''Als het waar is, zijn dit schokkende en beschamende uitspraken van een Amerikaanse president. Dit is niet zo maar vulgaire taal, het zet de deur open naar de donkerste kant van de mensheid, het rechtvaardigt en bevordert racisme en xenofobie.''