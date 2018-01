Wikileaks-oprichter Assange krijgt Ecuadoriaanse nationaliteit

Groot-Brittannië liet donderdag weten Assange geen diplomatieke onschendbaarheid te geven om ongestoord het Verenigd Koninkrijk te kunnen verlaten.

Volgens de Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken zal Assange daarom in de ambassade blijven.

Hij plaatste donderdagochtend al een foto van zichzelf in een voetbalshirt van Ecuador, wat voor geruchten over een eventuele nationaliteit zorgde.

Toevlucht

Assange nam in juni 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om uitlevering naar Zweden te voorkomen. In het Scandinavische land werd hij beschuldigd van verkrachting. In 2012 kreeg Assange ook daadwerkelijk asiel. Hij zit sindsdien op de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad.

Ook kan Assange uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten, omdat hij diverse militaire geheimen van het land op WikiLeaks publiceerde.