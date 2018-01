Duizenden Kameroeners vluchten naar Nigeria

Meer dan 8.000 vluchtelingen hebben zich volgens de VN gemeld in Cross River, een Nigeriaanse deelstaat die grenst aan Kameroen. Nog eens 6.700 Kameroeners hebben de wijk genomen naar de staat Benue, zei het hoofd van de Nigeriaanse vluchtelingencommissie. In andere staten zouden ook honderden vluchtelingen zijn neergestreken.

De onrust in Kameroen laaide vorig jaar op. Toen gingen docenten en advocaten uit Engelstalige gebieden de straat op. Ze eisten meer autonomie en hervormingen. De autoriteiten in het overwegend Franstalige land treden hard op tegen dergelijke activisten en separatisten. Zo openden militairen vorig jaar het vuur op demonstranten.

Het einde van de vluchtelingenstroom is nog niet in zicht, waarschuwde de vertegenwoordiger van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Nigeria. ''Ze komen nog steeds. En ze komen iedere dag'', zei Antonio Jose Canhandula donderdag over de vluchtelingen. ''Het is een crisis.''