Assange krijgt geen diplomatieke onschendbaarheid van Groot-Brittannië

Assange zit al sinds juni 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land wil van hem af, maar wil hem ook tegen vervolging blijven beschermen.

Groot-Brittannië stelt echter dat de enige oplossing voor de 46-jarige Australische activist is dat hij zich voor de rechter verantwoordt.

Assange heeft het lange tijd problemen gehad met de Zweedse justitie over beschuldigingen van seksueel misbruik, maar de Zweedse justitie heeft die zaak inmiddels laten vallen.

De Amerikaanse justitie zou nog wel graag met Assange in gesprek gaan omdat hij vertrouwelijke informatie van het Amerikaans leger in het Midden-Oosten heeft verspreid.

Gedoe

Hij heeft ook 'gedoe' met de Britse justitie over zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Hij was op borgtocht vrij tijdens de behandeling van het uitleveringsverzoek van Zweden, toen hij in 2012 in de ambassade van Ecuador 'verdween'. Dat land gaf hem toen politiek asiel.

De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken, María Fernanda Espinosa, wil hem nu de ambassade uitwerken en mogelijk 'naar huis' in Ecuador halen. Deze week werd bekend dat op papier Assange al in Ecuador woont, want hij heeft een identiteitskaart die stelt dat hij in de provincie Pichincha staat ingeschreven.

Ecuador is de activist in de ambassade zat, onder meer omdat hij vorig jaar in de Catalonië-crisis herhaaldelijk tegen de Spaanse regering uitviel, terwijl de president van Ecuador, Lenín Moreno, op bezoek in Spanje ging.