Wikileaks-oprichter Assange ontvangt Ecuadoriaans burgerservicenummer

Sinds woensdag staat Assange in de Ecuadoriaanse bevolkingsregister.

De regering in Quito wil niet bevestigen of Assange ook het staatsburgerschap heeft verkregen. Op Twitter heeft Assange een foto van zichzelf in een Ecuadoriaans voetbalshirt geplaatst, waarmee hij de geruchten versterkt.

Normaal krijgen genationaliseerde buitenlanders in Ecuador een nummer dat begint met dertig. Assanges nummer begint met zeventien, dat voorbehouden is aan Ecuadorianen die in de provincie Pichincha zijn geboren.

Vlucht

Assange, de oprichter van klokkenluiderssite WikiLeaks, nam in juni 2012 zijn toevlucht in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen om uitlevering naar Zweden te voorkomen. In het Scandinavische land werd hij beschuldigd van verkrachting. In 2012 krijgt Assange ook daadwerkelijk asiel. Hij zit sindsdien op de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad.

De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken, María Fernanda Espinosa, had dinsdag om internationale hulp gevraagd bij de kwestie met Assange. Ze stelde dat er een oplossing gevonden moet worden, mede omdat de stad Londen van het probleem met de huisvesting van Assange af wil. De bewaking van de ambassade waar Assange zich begeeft, is namelijk erg duur.