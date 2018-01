Russisch bedrijf klaagt ex-campagneleider Trump aan voor fraude

Het Russische bedrijf Surf Horizon is eigendom van de Russische oligarch Oleg Deripaska, met wie Manafort vaker zaken heeft gedaan. Volgens het bedrijf gebruikten Manafort en zijn zakenpartner Rick Gates het geld voor hun "persoonlijke spaarvarkens".

De fraudezaak kwam aan het licht tijdens het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. Manafort wordt in de Verenigde Staten verdacht van samenzwering tegen de VS en een reeks financiële misdrijven. Hij heeft huisarrest.

Manafort wordt onder meer ervan beschuldigd buitenlands geld te hebben witgewassen om huizen en auto's te kopen. In de aanklacht van Surf Horizon staat dat het reilen en zeilen van Manafort en Gates in 2007 en 2008 met het bedrijf overeenkomen met de beschrijvingen van justitie.

Ruslandonderzoek

Manafort was Trumps campagneleider van juni tot augustus 2016. Hij kwam destijds in beeld tijdens het onderzoek van Mueller naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Manafort lag al enige tijd onder de loep van justitie, niet in de laatste plaats omdat hij contact onderhield met diezelfde Deripaska. De zakenman is namelijk een vertrouweling van de Russische president Poetin.

Manafort is op zijn beurt een rechtszaak begonnen tegen het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ook klaagde hij Mueller aan, omdat hij vindt dat de aanklachten tegen hem buiten het onderzoek van Mueller vallen en ook buiten diens bevoegdheden.