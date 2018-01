Gewonden en arrestaties bij aanhoudende protesten Tunesië

Dit zei het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. In verschillende steden in het land waren mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen belastingverhogingen en prijsstijgingen.

De Tunesische regering sprak over plunderingen. 's Nachts probeerden relschoppers een grote supermarkt in de kustplaats Sousse te beroven, zeiden veiligheidsbronnen. Autobanden en afvalcontainers werden in brand gestoken in de hoofdstad Tunis.

Er waren ook gewelddadige protesten in de armere regio's in het zuiden van het land. Op het eiland Djerba was er een poging tot brandstichting in de plaatselijke synagoge, zei een lid van de joodse gemeenschap.

Hoewel Tunesië - na de omwentelingen in de Arabische wereld in 2011 - de overstap heeft gemaakt naar een westerse democratie, worstelt het met grote economische problemen en hoge werkloosheid.