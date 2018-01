Oud-directeur van gevangenis België veroordeeld voor misbruik gedetineerden

Volgens de rechter heeft de inmiddels gepensioneerde Jef B. gedetineerden seksueel misbruikt in ruil voor een gunstiger regime.

In de zomer van 2013 barstte een schandaal los rond de blinde B. Gedetineerden beschuldigden hem van seksueel ongepast gedrag. Eerder al was hij om dezelfde redenen in opspraak gekomen toen hij directeur van de gevangenis in Hoogstraten was. Die klachten werden echter geseponeerd. Na zijn overplaatsing naar Wortel doken nieuwe klachten op.

De rechtbank acht nu bewezen dat B. gevangenen in Wortel gunsten heeft aangeboden in ruil voor seks. De man heeft altijd ontkend. Volgens zijn advocaat is er sprake van een complot van gedetineerden en cipiers. De rechtbank ziet voldoende bewijzen tegen de man.