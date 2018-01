Wintersporters vast op meerdere plekken in Zwitserland

Ook in andere kleinere plaatsen kunnen mensen voorlopig niet op reis.

Het kanton in het zuiden van Zwitserland nabij de Italiaanse grens zit momenteel 'vol' met wintersporters. De meesten gaan pas in het weekeinde op reis en wachten tot ze zich weer op de skihellingen kunnen begeven.

Voor de Zwitserse stad Zermatt is het lawinegevaar inmiddels enigszins afgezwakt. De dertienduizend ingesloten toeristen kunnen de stad echter nog niet met de trein verlaten. De autoriteiten werken hard aan het vrijmaken van de rails, maar de hoeveelheid sneeuw blijkt te groot om de treinen woensdag al te kunnen laten rijden.

Burgemeester Romy Bine-Hauser verklaarde woensdagochtend voor de Zwitserse radio dat de nacht zonder incidenten is verlopen. Wegwerkers hadden de rustige nacht gebruikt om zo veel mogelijk de wegen rond de stad vrij van sneeuw te maken.

Verkeer

Zermatt in het bergkanton Wallis telt naast de toeristen ongeveer zesduizend inwoners. De stad ligt in de buurt van de wereldberoemde berg Matterhorn.

De autoriteiten besloten dinsdag wegens lawinegevaar alle verkeer van en naar het stadje stil te leggen. Het trein- en wegverkeer kwam tot stilstand en skihellingen en wandelpaden werden gesloten. Toeristen die om dringende reden weg moesten, konden tegen betaling Zermatt per helikopter verlaten. Het is niet bekend hoe lang de maatregelen in en rond de stad van kracht blijven.

Italië

Aan de andere kant van grens in Italië zijn eveneens veel wegen wegens lawinegevaar afgesloten. In het wintersportoord Sestriere vond dinsdag al een lawine plaats. Een vakantiehuis raakte volledig bedolven, maar niemand raakte gewond.

In het Italiaanse Aostadal is de situatie zo gevaarlijk dat door de autoriteiten het alarm voor het hoogste lawinegevaar is gegeven. Op veel plekken zitten de toeristen vast. Ook in Zuid-Tirol is de situatie 'gevaarlijk'. Daar viel in korte tijd 80 tot 130 centimeter sneeuw.