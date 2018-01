'In 2017 wereldwijd meer moorden op christenen'

Op de lijst staan vijftig landen waar christenen het meest om hun geloof worden vervolgd. Volgens Open Doors gaat het om 215 miljoen christenen. Woordvoerder Klaas Muurling zegt tegen NU.nl dat de ranglijst tot stand komt door middel van een vragenlijst die wordt ingevuld door medewerkers van Open Doors en verwante organisaties in de landen zelf en deskundigen over de landen.

Noord-Korea voert de lijst voor de zeventiende keer aan. In het land zitten volgens Open Doors vijftigduizend christenen gevangen in strafkampen. Afghanistan staat op plaats twee. De geweldsincidenten in dat land zijn bijna net zo hevig als in Noord-Korea, aldus Open Doors. Ook ervaren veel Afghaanse christenen meer onderdrukking binnen hun stamverband en lijden ze onder geweld door radicale moslims.

Afrika

Veruit de meeste mensen die om hun christelijke geloof zijn gedood, woonden in Afrikaanse landen. Nigeria voert de lijst aan wat betreft het grootste aantal vermoorde christenen, aldus Muurling. Daar werden vorig jaar tweeduizend mensen omgebracht vanwege hun christelijke geloofsovertuiging. Ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek is het aantal gedode christenen toegenomen.

De toename van het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van 2016 heeft waarschijnlijk te maken met de politieke situatie in de landen in kwestie: Nigeria kampte met spanningen tussen moslims en christenen in de strijd tegen islamitische terroristische organisatie Boko Haram. De Centraal-Afrikaanse Republiek is al jaren het toneel van een burgeroorlog en de nagenoeg volledige ineenstorting van de Staat.

Pakistan

Pakistan (5) scoort op de ranglijst het hoogst wat betreft geweldsincidenten. Bij aanslagen en aanvallen op kerken vielen veel slachtoffers. Ook werden honderden christenen ontvoerd en tientallen verkracht of seksueel misbruikt.

Verder zijn het politieke boeddhisme en hindoeïsme met een opmars bezig in Azië, waar onder meer een nationalistische hindoepartij de macht heeft in India en Myanmar een tehuis biedt aan een groeiend aantal boeddistische milities. Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en Myanmar zouden daardoor dagelijks te maken hebben met geweld en onderdrukking, schrijft Open Doors.